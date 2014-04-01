Описание

В Goop Defense вас ждет увлекательное сочетание простой механики и элементов Tower Defense, где ваша задача — остановить наступающих гоблинов, используя самых необычных союзников. Заряжайте свой замок волшебной слизью, выдавливая сок из монстров и заполняя бутылки, чтобы атаковать врагов. Собирайте мощные комбо и копите энергию счетчика Holy Moly, позволяющего одним ударом сокрушить целую волну чудищ. Напряжение растет с каждым этапом, а новые опасности требуют от вас все более ловкой стратегии и умения предвидеть маневры соперников.





Для тех, кто хочет испытать свою подготовку на максимум, в игре предусмотрен соревновательный режим, где можно бросить вызов другим игрокам и показать, у кого лучшее чувство темпа и тактики. С каждым продвижением к вершине рейтингов вы будете открывать более сложных противников и пробовать свежие комбинации слизи и заклинаний. Goop Defense — это не просто случайная аркада: здесь действительно важно планирование, умение быстро принимать решения и жажда победы, способная превратить обычную слизь в грозное оружие.