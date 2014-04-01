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Goop Defense (Мод меню)

Goop Defense (Мод меню) 1.0.7

Одержите победу, комбинируя слизи и оружие в эпичных сражениях без границ
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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DoubleUGames
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В Goop Defense вас ждет увлекательное сочетание простой механики и элементов Tower Defense, где ваша задача — остановить наступающих гоблинов, используя самых необычных союзников. Заряжайте свой замок волшебной слизью, выдавливая сок из монстров и заполняя бутылки, чтобы атаковать врагов. Собирайте мощные комбо и копите энергию счетчика Holy Moly, позволяющего одним ударом сокрушить целую волну чудищ. Напряжение растет с каждым этапом, а новые опасности требуют от вас все более ловкой стратегии и умения предвидеть маневры соперников.


Для тех, кто хочет испытать свою подготовку на максимум, в игре предусмотрен соревновательный режим, где можно бросить вызов другим игрокам и показать, у кого лучшее чувство темпа и тактики. С каждым продвижением к вершине рейтингов вы будете открывать более сложных противников и пробовать свежие комбинации слизи и заклинаний. Goop Defense — это не просто случайная аркада: здесь действительно важно планирование, умение быстро принимать решения и жажда победы, способная превратить обычную слизь в грозное оружие.


Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченные жизни

3. Неограниченные навыки | используйте даже отрицательные

4. Нет времени на восстановление навыков

5. Убрать рекламу


Примечание: Вам нужно проиграть один раз, чтобы деньги и жизнь стали неограниченными.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Goop Defense (Мод меню) v1.0.7 MOD APK

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Скачать Goop Defense (Мод меню) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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