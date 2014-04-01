Описание

В Lucky Defense ваши умения и башенная защита зависят не только от тактики, но и от везения. Соберите лучшие инструменты, стройте укрепления и внимательно следите за тем, как удача меняет ход битвы в самую неожиданную сторону. Чем дальше вы продвигаетесь, тем сильнее растет азарт, ведь каждый бросок кубика или выигранное усиление может полностью перевернуть расклад на поле боя. Сможете ли вы найти баланс между планированием и счастливыми случайностями, чтобы одолеть непрерывные волны противников?





Приятная графика и насыщенный геймплей делают Lucky Defense уникальным сочетанием классического формата защиты башен с элементами непредсказуемости. Каждый раунд – это новая возможность проверить свои навыки, а каждый успешно отраженный натиск приближает к вершине рейтинга. Воплотите самые смелые идеи и доведите стратегию до совершенства, не забывая, что один счастливый шанс способен решить судьбу боя. Готовы ли вы испытать свою удачу до предела? Тогда берите под контроль башни и отправляйтесь на поиски незабываемых побед.