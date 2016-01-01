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BraveHero (Мод меню)

BraveHero (Мод меню) 0.1.1

Побеждайте монстров, открывайте новых героев и зарабатывайте золотые награды в BraveHero
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Teknoemin Mobile Project
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в динамичный мир BraveHero, где отвага и быстрота реакции играют решающую роль! Управляйте вашим героем, касаясь экрана для прыжков и атак, чтобы преодолеть наступающие монстров. Каждый бой – это испытание, где важно не только уклоняться от врагов, но и нанести точный удар.


С каждой победой вы зарабатываете золотые награды, которые можно использовать для разблокировки новых героев с уникальными способностями. Развивайте своего персонажа, совершенствуйте тактику и становитесь всё сильнее, чтобы справиться с ещё более опасными противниками. Присоединяйтесь к приключению в BraveHero и докажите, что именно вы – настоящий герой, способный защитить мир от нашествия монстров!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Деньги Мультиплеер
  • Оценка Мультиплеер
  • Удалить рекламу
  • Бесконечный двойной прыжок
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать BraveHero (Мод меню) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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