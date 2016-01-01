BraveHero (Мод меню) 0.1.1
Побеждайте монстров, открывайте новых героев и зарабатывайте золотые награды в BraveHero
Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Teknoemin Mobile Project
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Описание
Погрузитесь в динамичный мир BraveHero, где отвага и быстрота реакции играют решающую роль! Управляйте вашим героем, касаясь экрана для прыжков и атак, чтобы преодолеть наступающие монстров. Каждый бой – это испытание, где важно не только уклоняться от врагов, но и нанести точный удар.
С каждой победой вы зарабатываете золотые награды, которые можно использовать для разблокировки новых героев с уникальными способностями. Развивайте своего персонажа, совершенствуйте тактику и становитесь всё сильнее, чтобы справиться с ещё более опасными противниками. Присоединяйтесь к приключению в BraveHero и докажите, что именно вы – настоящий герой, способный защитить мир от нашествия монстров!
Информация о модах
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- Бесконечный двойной прыжок
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