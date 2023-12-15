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Craft Heroes (Мод Меню)

Craft Heroes (Мод Меню) 1.00.50048

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Версия:
1.00.50048
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DOD.GAME
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 255 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
517
Скриншоты
Описание

Крафт Героев — это увлекательная бесплатная карточная игра в режиме ожидания, которая идеально сочетает в себе элементы игрового процесса "Hack and Slash" и стратегической планировки. В этой игре вам предстоит исследовать мир, полный захватывающих приключений, где каждый уровень — это новый вызов.


Одной из ключевых особенностей игры является огромное количество доступных навыков, которые можно комбинировать для создания уникальных боевых стратегий. Ваш арсенал навыков можно расширять и улучшать, что делает игровой процесс еще более динамичным и интересным. Герои в "Крафт Героев" обладают уникальными способностями и внешностью, которую можно настраивать по своему вкусу. Это добавляет элемент персонализации и позволяет каждому игроку создать свою неповторимую команду героев.


Присоединяйтесь к "Крафт Героев" сейчас и получите эксклюзивные награды! Наслаждайтесь захватывающими приключениями вместе с милыми, но могущественными героями, и развивайте свои стратегические навыки, побеждая врагов и преодолевая сложные испытания.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать Craft Heroes (Мод Меню) v1.00.50048 MOD APK

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Скачать Craft Heroes (Мод Меню) 255 Мб Ссылка 2 255 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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