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Design My Home: Makeover Games (Мод, Много денег)

Design My Home: Makeover Games (Мод, Много денег) 6.1.1

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2
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Версия:
6.1.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Holy Cow Studio
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 318

Design My Home - это увлекательная игра, которая приглашает вас в мир дизайна и ремонта интерьера. В этой игре вы станете настоящим дизайнером и владельцем дома, и ваша задача - превратить обитаемые комнаты в уютные и стильные помещения.


Каждая комната в игре представляет собой пустое полотно, готовое к вашему творчеству. Вы можете выбирать и размещать различную мебель, декорации и аксессуары, чтобы создать уникальный и красивый интерьер. Как только вы добавите новые элементы, вы сразу увидите, как комната преобразуется и приобретает новый вид.


Чтобы заработать деньги на покупку новых предметов для дома, вам нужно будет проходить словесные уровни. Эти уровни представляют собой головоломки, в которых вы должны составлять слова из доступных букв. Успешное завершение уровней дает вам возможность заработать деньги и продолжить улучшать свой дом.



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Информация о модах

Много денег

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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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