Design My Home - это увлекательная игра, которая приглашает вас в мир дизайна и ремонта интерьера. В этой игре вы станете настоящим дизайнером и владельцем дома, и ваша задача - превратить обитаемые комнаты в уютные и стильные помещения.





Каждая комната в игре представляет собой пустое полотно, готовое к вашему творчеству. Вы можете выбирать и размещать различную мебель, декорации и аксессуары, чтобы создать уникальный и красивый интерьер. Как только вы добавите новые элементы, вы сразу увидите, как комната преобразуется и приобретает новый вид.





Чтобы заработать деньги на покупку новых предметов для дома, вам нужно будет проходить словесные уровни. Эти уровни представляют собой головоломки, в которых вы должны составлять слова из доступных букв. Успешное завершение уровней дает вам возможность заработать деньги и продолжить улучшать свой дом.



