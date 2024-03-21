кухня игра : Cooking Town (Мод, Много денег) 2.5.0
Cooking Town — это кулинарная игра, в которой игроки берут на себя роль повара и управляют своим собственным рестораном. Гостей приходит множество, и ваша задача обслуживать их, готовя различные блюда и удовлетворяя их вкусы. Каждый уровень игры предоставляет новые вызовы и заказы, которые игроки должны выполнить в установленное время.
Уровни в Cooking Town становятся все сложнее по мере продвижения, и игрокам придется проявить свои навыки управления временем и готовки, чтобы успешно завершить каждый заказ. С ростом сложности заказов игроки также смогут разблокировать премиум-ингредиенты и новые кухонные инструменты, которые помогут им справиться с более сложными блюдами.
Игра предоставляет возможность создать уникальное меню, украсить свой ресторан и привлечь больше клиентов. Ваша цель - сделать ваш ресторан самым популярным и прибыльным в городе. Это требует стратегического мышления, умения управлять ресурсами и организации рабочего процесса.
Неограниченное количество драгоценных камней, сердец
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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