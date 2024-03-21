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кухня игра : Cooking Town (Мод, Много денег)

кухня игра : Cooking Town (Мод, Много денег) 2.5.0

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3
Скачать (125 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
WeFun: Casual & Cooking Games
Версия:
2.5.0
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 922

Cooking Town — это кулинарная игра, в которой игроки берут на себя роль повара и управляют своим собственным рестораном. Гостей приходит множество, и ваша задача обслуживать их, готовя различные блюда и удовлетворяя их вкусы. Каждый уровень игры предоставляет новые вызовы и заказы, которые игроки должны выполнить в установленное время.


Уровни в Cooking Town становятся все сложнее по мере продвижения, и игрокам придется проявить свои навыки управления временем и готовки, чтобы успешно завершить каждый заказ. С ростом сложности заказов игроки также смогут разблокировать премиум-ингредиенты и новые кухонные инструменты, которые помогут им справиться с более сложными блюдами.


Игра предоставляет возможность создать уникальное меню, украсить свой ресторан и привлечь больше клиентов. Ваша цель - сделать ваш ресторан самым популярным и прибыльным в городе. Это требует стратегического мышления, умения управлять ресурсами и организации рабочего процесса.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество драгоценных камней, сердец

 Теги темы: Много денег

Скачать кухня игра : Cooking Town (Мод, Много денег) 2.5.0 взлом

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Скачать кухня игра : Cooking Town (Мод, Много денег) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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