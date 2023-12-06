android-1.ru / Игры / Zombie City: Attack Army (Мод, Много золота)
Zombie City: Attack Army (Мод, Много золота)

Zombie City: Attack Army (Мод, Много золота) 1.0.4

0
0
Скачать (60 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Higame Global Ltd.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
329

Zombie City: Attack Army - представляет собой захватывающую мобильную игру, которая сочетает в себе элементы оборонительной стратегии и напряженных боевых действий. В этой игре игроки сталкиваются с непрерывными волнами зомби, стремясь отбить атаки и защитить свою территорию.


Одной из ключевых особенностей "Zombie City: Attack Army" является простое управление, что делает игру легко освоить даже для начинающих. Игроки могут быстро взаимодействовать с игровым процессом, что делает каждый уровень захватывающим и динамичным. Короткие уровни и быстрый темп игры делают "Zombie City: Attack Army" идеальным выбором для мобильных геймеров, которые ищут волнующие игровые моменты в любое время и в любом месте. Каждый уровень предлагает новые вызовы и возможности, что способствует поддержанию интереса игроков на протяжении всей игры.


Захватывающий игровой процесс, в котором игроки должны использовать разнообразные стратегии и тактики для отражения атак зомби, добавляет глубины и интриги. Выбор правильных оборонительных механизмов, улучшений и оружия является ключом к успеху, так как игроки сталкиваются с разнообразными типами зомби и сложными сценариями.


Скриншоты

Информация о модах

[Меню игрока]

  • Добавить золото
  • Добавить драгоценные камни
  • Добавить билеты
 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie City: Attack Army (Мод, Много золота) 1.0.4 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Zombie City: Attack Army (Мод, Много золота) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Doomsday Survivor: Zombie War (Мод меню)
Doomsday Survivor: Zombie War (Мод меню)
Версия: 1.4.3
Memories: Remember Me (Мод, Много золота)
Memories: Remember Me (Мод, Много золота)
Версия: 1.8.42
Mobile Heroes: Idle Heroes RPG (Мод, Много золота)
Mobile Heroes: Idle Heroes RPG (Мод, Много золота)
Версия: 1.98
The Fallen Order: Zombie Outbreak (18+)
The Fallen Order: Zombie Outbreak (18+)
Версия: 0.5b
Henry’s Adventures (18+)
Henry’s Adventures (18+)
Версия: 0.5 Alpha
Adverse Effects (18+)
Adverse Effects (18+)
Версия: Final
Троецарствие без дела (Мод меню)
Троецарствие без дела (Мод меню)
Версия: 1.0.46
Miraculous Land (Мод меню)
Miraculous Land (Мод меню)
Версия: 2.0.1

Отзывы о Zombie City: Attack Army (Мод, Много золота)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив