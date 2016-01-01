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Gemini (Полная версия)

Gemini (Полная версия) 1.1.16

Путешествие двух звёзд в поэтической вселенной
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Версия:
1.1.16
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
X.D. Network
Категория:
Казуальные / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25
Скриншоты
Описание

Gemini: A Journey of Two Stars — это уникальное сочетание интерактивной поэмы и видеоигры, где вы становитесь частью нежной истории двух звёзд, летящих вместе через мифические небеса. Это не просто игра, а путешествие, наполненное красотой, эмоциями и смыслом.


Вы управляете одной из звёзд, которая встречает свою пару. Вместе вы будете исследовать магические пространства, совершая плавные, гармоничные движения, преодолевать препятствия и делиться моментами радости. Gemini — это медитативное приключение, раскрывающее смысл путешествия через взаимодействие, взаимопонимание и единство.


Информация о модах

Полная игра

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