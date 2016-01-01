Описание

Gemini: A Journey of Two Stars — это уникальное сочетание интерактивной поэмы и видеоигры, где вы становитесь частью нежной истории двух звёзд, летящих вместе через мифические небеса. Это не просто игра, а путешествие, наполненное красотой, эмоциями и смыслом.





Вы управляете одной из звёзд, которая встречает свою пару. Вместе вы будете исследовать магические пространства, совершая плавные, гармоничные движения, преодолевать препятствия и делиться моментами радости. Gemini — это медитативное приключение, раскрывающее смысл путешествия через взаимодействие, взаимопонимание и единство.