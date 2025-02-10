Reviver: Premium (Полная версия) 1.0.2
Эмоции, выбор и головоломки: исследуйте судьбы героев
Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:04
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
219
Описание
Reviver — это нарративная головоломка, где каждое ваше решение становится частью жизненного пути двух героев. Узнайте, как даже самые незначительные выборы формируют их судьбы, переплетая прошлое и настоящее. От юности до старости, игра позволяет пережить ключевые моменты их жизни, создавая эмоционально насыщенный опыт.
Решайте более 50 головоломок и мини-игр, тесно связанных с сюжетом, чтобы раскрыть скрытые тайны и подсказки. Богатая анимация и изысканная рисованная графика создают эффект полного погружения, а интерактивные элементы усиливают эмоциональную связь с персонажами. Погрузитесь в уникальный мир любви и выбора, где каждая сцена оживает благодаря детально проработанному окружению и анимации.
Информация о модах
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