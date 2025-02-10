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Reviver: Premium (Полная версия)

Reviver: Premium (Полная версия) 1.0.2

Эмоции, выбор и головоломки: исследуйте судьбы героев
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Казуальные / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
219
Скриншоты
Описание

Reviver — это нарративная головоломка, где каждое ваше решение становится частью жизненного пути двух героев. Узнайте, как даже самые незначительные выборы формируют их судьбы, переплетая прошлое и настоящее. От юности до старости, игра позволяет пережить ключевые моменты их жизни, создавая эмоционально насыщенный опыт.


Решайте более 50 головоломок и мини-игр, тесно связанных с сюжетом, чтобы раскрыть скрытые тайны и подсказки. Богатая анимация и изысканная рисованная графика создают эффект полного погружения, а интерактивные элементы усиливают эмоциональную связь с персонажами. Погрузитесь в уникальный мир любви и выбора, где каждая сцена оживает благодаря детально проработанному окружению и анимации.


Информация о модах

Полная версия

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