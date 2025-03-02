Mechangelion – Битва Роботов (Мод, Много денег) 2.8
Вступите в захватывающий мир боевых роботов
Версия:
2.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
MOONEE PUBLISHING LTD
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 291 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
295
Описание
Mechangelion – Битва Роботов — это динамичная игра, которая перенесет вас на арену ожесточенных сражений между гигантскими машинами. Сразитесь с врагами из живой стали, прокачивайте своего героя и докажите, что именно вы достойны звания чемпиона. Простота управления и напряженные бои один на один делают эту игру увлекательной и доступной для всех поклонников жанра.
Создавайте и улучшайте своего робота, используя мощное оружие и уникальные приемы, чтобы доминировать на арене. Система боев напоминает классические боксерские игры: выбирайте между ударами, блоками и специальными атаками, чтобы перехитрить противника. Mechangelion – Битва Роботов — это ваш шанс стать мастером боевых машин и пройти через все уровни к финальной победе!
Информация о модах
- Игровая валюта увеличивается при трате;
- Вы получаете в 10 раз больше игровой валюты;
- Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.
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