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Mechangelion – Битва Роботов (Мод, Много денег)

Mechangelion – Битва Роботов (Мод, Много денег) 2.8

Вступите в захватывающий мир боевых роботов
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Версия:
2.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
MOONEE PUBLISHING LTD
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 291 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
295
Скриншоты
Описание

Mechangelion – Битва Роботов — это динамичная игра, которая перенесет вас на арену ожесточенных сражений между гигантскими машинами. Сразитесь с врагами из живой стали, прокачивайте своего героя и докажите, что именно вы достойны звания чемпиона. Простота управления и напряженные бои один на один делают эту игру увлекательной и доступной для всех поклонников жанра.


Создавайте и улучшайте своего робота, используя мощное оружие и уникальные приемы, чтобы доминировать на арене. Система боев напоминает классические боксерские игры: выбирайте между ударами, блоками и специальными атаками, чтобы перехитрить противника. Mechangelion – Битва Роботов — это ваш шанс стать мастером боевых машин и пройти через все уровни к финальной победе!


Информация о модах
  • Игровая валюта увеличивается при трате;
  • Вы получаете в 10 раз больше игровой валюты;
  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Mechangelion – Битва Роботов (Мод, Много денег) v2.8 MOD APK

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Скачать Mechangelion – Битва Роботов (Мод, Много денег) 291 Мб Ссылка 2 291 Мб

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