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Iron Wings: 3D Shooter (Мод, Без рекламы)

Iron Wings: 3D Shooter 1.0.1

Без рекламы

В небе нет пощады — только скорость, сталь и холодный расчёт пилота
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Developer Tung Mon
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Iron Wings: 3D Shooter бросает вас в бушующий хаос будущего, где небо больше не принадлежит человечеству. Вы — элитный пилот, последний рубеж обороны, сражающийся против армий машин и инопланетных угроз в разрушенных мегаполисах и мрачных пограничных зонах. Воздушные бои здесь — не просто аттракцион, а смертельная шахматная партия, где каждое уклонение, каждая ракета и каждый вираж могут стать решающим.


Игра впечатляет вариативностью: настраиваемый реактивный истребитель даёт свободу адаптировать машину под свой стиль — будь то агрессивная атака или тонкое маневрирование. Iron Wings предлагает не только насыщенную кампанию, но и захватывающий PvP с рейтинговыми сражениями, командными боями и режимом "захват флага". Прокачка, кастомизация, динамика боёв и напряжённая атмосфера войны делают игру идеальной ареной для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим асом в небе, где выживают только лучшие.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Iron Wings: 3D Shooter (Мод, Без рекламы) v1.0.1 MOD APK

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Скачать Iron Wings: 3D Shooter (Мод, Без рекламы) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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