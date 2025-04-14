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PeakMan (Мод меню)

PeakMan 1.0.0

Мод меню

Первый уровень ломает слабых, но даёт шанс тем, кто учится — вопрос только в выносливости
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
左右游戏
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

PeakMan — это не просто аркада, это проверка твоего упрямства, терпения и желания доказать, что ты не сдашься первым. На первый взгляд всё просто: кликай, чтобы двигаться, разбивай бочки, выбирай усиления. Но как только ты начинаешь — понимаешь: игра затягивает и злорадно хихикает над твоими попытками пройти хоть первый уровень. Он реально сложный. Нарочно. Чтобы отсеять тех, кто жмёт «выйти» и не вернётся. А вот те, кто поймёт, как добыть монеты в торговом центре и правильно прокачаться — откроют для себя совсем другой ритм. Здесь надо не спешить, а понимать.


PeakMan бросает вызов не пальцам, а уму: какие скиллы выбрать, когда копить, а когда тратить. Синие — бустят, красные — режут твои силы. Это не просто игра, это как если бы мобильный слэшер решил стать философией прокачки через боль. И да, ты упадёшь. Возможно, не раз. Но потом — научишься. Пройдёшь. И не сможешь остановиться. Потому что PeakMan — это не про уровни. Это про тебя. Про то, как далеко ты готов зайти ради одной, казалось бы, простой победы.


Информация о модах

1. Высокий урон

2. Высокий уровень здоровья | Хороший режим

3. Скорость пули


Примечание:

удалите мою игру, загрузите ее из Google Play до тех пор, пока не останется 1-3%, отмените, установите мою игру, и она заработает.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать PeakMan (Мод меню) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб

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