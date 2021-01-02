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Bella's Quiz Journey

Bella's Quiz Journey 1.0.2

Оригинал

Когда каждый ответ — как шаг по карте сокровищ, а каждый промах учит лучше, чем урок
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rankright Solutions
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 119 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Bella's Quiz Journey — это не просто викторина, а яркое приключение, где интеллект встречается с азартом, а каждый правильный ответ звучит как маленькая победа. Вместе с Беллой вы отправитесь в путешествие по самым разным темам — от поп-культуры и науки до каверзных мелочей, которые способны застать врасплох даже знатока. Игра не давит — она вдохновляет: даже ошибки здесь обернуты в поддержку, как будто кто-то за кадром мягко говорит — «ничего, следующий точно твой». Каждое задание — как вкусная конфета с начинкой: никогда не знаешь, что внутри, но уж точно интересно попробовать.


В Bella's Quiz Journey вы не просто проверяете себя — вы познаёте, учитесь, играете и смеётесь. Благодаря множеству режимов — от быстрой проверки знаний до медитативного марафона размышлений — игра легко подстраивается под ваше настроение. Хотите расслабиться перед сном? Включайте лёгкие раунды. Готовы к вызову? Добро пожаловать в напряжённую битву умов с друзьями или случайными соперниками. Это та редкая игра, где мозг работает, а душа отдыхает. И где каждая пройденная часть пути с Беллой оставляет после себя ощущение, будто вы не просто играли — вы росли.


Информация о модах

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Скачать Bella's Quiz Journey v1.0.2 MOD APK

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Скачать Bella's Quiz Journey 119 Мб Ссылка 2 119 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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