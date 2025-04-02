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My Purrfect Cat Hotel

My Purrfect Cat Hotel 2.5.8

Когда гости — пушистые, капризные и очень важные персоны
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Версия:
2.5.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Solid Games
Категория:
---
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

My Purrfect Cat Hotel — это симулятор, где ты не просто строишь бизнес, а управляешь настоящим раем для котиков. Ресторан, спортзал, номера — всё только для хвостатых VIP-постояльцев. И у каждого свой характер: кто-то — Супер-кот, кто-то — королевская особа, а кто-то просто хочет тишины и миску вкусняшек. Настроение гостей — ключ к успеху. Хочешь, чтобы все мурлыкали от счастья? Придётся постараться.


Ты сам оформляешь отель, подбираешь декор, нанимаешь сотрудников (да, тоже котов) и следишь, чтобы всё шло по плану. My Purrfect Cat Hotel не давит таймерами или жёсткой экономикой — здесь кайф в процессе. Постепенно отель растёт, появляется больше пушистиков, задач и фана. Это игра, где расслабляешься, но всё равно включаешь мозг. И когда довольный кот уходит с улыбкой и благодарным «мяу», понимаешь — всё сделано не зря.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченное количество драгоценных камней/рыб
  • Разблокировано Без рекламы
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Скачать My Purrfect Cat Hotel v2.5.8 MOD APK

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Скачать My Purrfect Cat Hotel 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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