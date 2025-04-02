Описание

My Purrfect Cat Hotel — это симулятор, где ты не просто строишь бизнес, а управляешь настоящим раем для котиков. Ресторан, спортзал, номера — всё только для хвостатых VIP-постояльцев. И у каждого свой характер: кто-то — Супер-кот, кто-то — королевская особа, а кто-то просто хочет тишины и миску вкусняшек. Настроение гостей — ключ к успеху. Хочешь, чтобы все мурлыкали от счастья? Придётся постараться.





Ты сам оформляешь отель, подбираешь декор, нанимаешь сотрудников (да, тоже котов) и следишь, чтобы всё шло по плану. My Purrfect Cat Hotel не давит таймерами или жёсткой экономикой — здесь кайф в процессе. Постепенно отель растёт, появляется больше пушистиков, задач и фана. Это игра, где расслабляешься, но всё равно включаешь мозг. И когда довольный кот уходит с улыбкой и благодарным «мяу», понимаешь — всё сделано не зря.