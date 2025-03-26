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Chill Guy Survivor Game (Мод меню)

Chill Guy Survivor Game 0.0.1

Мод менюРежим бога

Ощутите холодное испытание выживания в мире бесконечных волн врагов и опасностей
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Harmonic Arts
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Chill Guy Survivor Game — минималистичная, но затягивающая игра, в которой вы окунаетесь в настоящий выживание в стиле бесконечного экшена. Вы управляете «холодным парнем», одиноким героем, который вынужден противостоять неумолимым волнам врагов, непрерывно нападающим из всех уголков. Интуитивное управление позволяет быстро реагировать на угрозы: двигайтесь по арене, уворачивайтесь от атак и наносите ответные удары, чтобы продержаться как можно дольше и заработать очки.


Изначально игра предлагает одну уникальную среду с нарастающей сложностью, где каждое новое столкновение становится серьёзным испытанием ваших рефлексов и стратегии. В будущем вас ждут дополнительные карты, режимы и механики, расширяющие игровой процесс и дарящие глубокий опыт выживания. Система прогрессии позволяет улучшать способности героя и адаптировать стиль игры, превращая каждую сессию в возможность побить собственные рекорды. Chill Guy Survivor Game — идеальный выбор для тех, кто ищет динамичный экшен с простыми правилами и нескончаемым вызовом.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • Высокий урон
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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

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Скачать Chill Guy Survivor Game (Мод меню) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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