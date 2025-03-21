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Difference Spotter: Photo Hunt

Difference Spotter: Photo Hunt 1.4

Испытайте внимательность и проверьте восприятие в мире скрытых деталей и загадок
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Версия:
1.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Your Future Love
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 265 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В Difference Spotter: Photo Hunt вы столкнётесь с необычным испытанием внимания, где два почти идентичных снимка скрывают множество тонких отличий. Каждый уровень предлагает сравнить фотографии, наполненные скрытыми деталями, и проверить собственное восприятие реальности: исчезнувшие предметы, неожиданные тени, незаметные изменения в окружении. От уютных интерьеров до фантастических джунглей и миниатюрных миров — каждая сцена создаёт особую атмосферу загадок и неожиданностей.


Игра включает более 300 тщательно продуманных уровней, постепенно усложняющихся и подталкивающих вас к новым открытиям. Находить отличия бывает легко и сложно одновременно: некоторые детали бросаются в глаза, другие требуют терпения и концентрации. Загадочные сцены и причудливые локации наполняют процесс напряжённым чувством удовлетворения от каждого найденного отличия. Это уникальное сочетание визуальной головоломки и интерактивного исследования подарит вам захватывающий опыт, в котором каждое решение — маленькая победа над собственной невнимательностью.


Информация о модах

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Скачать Difference Spotter: Photo Hunt v1.4 MOD APK

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