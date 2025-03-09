Описание

Dreamio Rush – это приключенческая игра с участием нескольких персонажей, посвященная исследованию огромного мира и динамичным боям, где ключевым элементом является сбор и воспитание фантастических существ под названием Dreamios. Здесь вам предстоит встретиться с уникальными персонажами, каждый из которых добавляет свою особую нотку в общую картину, а захватывающий игровой процесс сочетает исследование мира с тактическими сражениями, позволяя вам раскрывать новые способности и возможности ваших Dreamios.





Внезапный временной хаос перенес Dreamios и Dreamio Trainers в неизвестный альтернативный мир, где земля пребывает в смятении, а бесчисленные Dreamios утратили свою стабильность. Ваша роль как Тренера становится решающей: растите вместе с Dreamios, накапливайте силу, чтобы противостоять опасностям и раскрывать тайны этого пострадавшего от катастрофы мира. Dreamio Rush дарит уникальный шанс окунуться в атмосферу непредсказуемых испытаний, где каждое ваше действие приближает вас к разгадке секретов и спасению альтернативной вселенной.