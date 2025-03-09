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Dreamio Rush (Мод меню)

Dreamio Rush (Мод меню) 0.0.3

Погрузитесь в захватывающий мир приключений с фантастическими Dreamios
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Версия:
0.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SkyRise Digital Pte. Ltd.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 382 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Dreamio Rush – это приключенческая игра с участием нескольких персонажей, посвященная исследованию огромного мира и динамичным боям, где ключевым элементом является сбор и воспитание фантастических существ под названием Dreamios. Здесь вам предстоит встретиться с уникальными персонажами, каждый из которых добавляет свою особую нотку в общую картину, а захватывающий игровой процесс сочетает исследование мира с тактическими сражениями, позволяя вам раскрывать новые способности и возможности ваших Dreamios.


Внезапный временной хаос перенес Dreamios и Dreamio Trainers в неизвестный альтернативный мир, где земля пребывает в смятении, а бесчисленные Dreamios утратили свою стабильность. Ваша роль как Тренера становится решающей: растите вместе с Dreamios, накапливайте силу, чтобы противостоять опасностям и раскрывать тайны этого пострадавшего от катастрофы мира. Dreamio Rush дарит уникальный шанс окунуться в атмосферу непредсказуемых испытаний, где каждое ваше действие приближает вас к разгадке секретов и спасению альтернативной вселенной.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Dreamio Rush (Мод меню) v0.0.3 MOD APK

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Скачать Dreamio Rush (Мод меню) 382 Мб Ссылка 2 382 Мб

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