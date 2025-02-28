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Battle of Glory and Defense (Мод меню)

Battle of Glory and Defense (Мод меню) 1.0.3

Создайте непобедимую армию и сокрушите гигантских врагов в эпичных сражениях
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Maleesha viraj
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Strong Defense Battle сочетает в себе элементы ролевой игры и динамичный экшн, позволяя вам испытать себя в обороне королевства против гигантских монстров. Скачайте игру сейчас бесплатно и погрузитесь в мир захватывающих битв, где каждое решение и улучшение ваших воинов определит исход сражений. Развивайте навыки рыцарей, собирайте ресурсы и формируйте непобедимые отряды для защиты своих земель от нескончаемых полчищ врагов.


В этой увлекательной игре вам предстоит защитите свое королевство, обустраивая армию и выстраивая тактику боя. Управляйте отрядом, оттачивайте боевые стратегии и используйте ресурсы с умом, чтобы укрепить силы. Пройдите через череду сражений и докажите, что ваша оборона способна противостоять любым вызовам, а отвага и мастерство помогут вам стать настоящей легендой.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Неограниченная валюта
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Battle of Glory and Defense (Мод меню) v1.0.3 MOD APK

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