Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Janos
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание
Diva Tiles — это увлекательная игра-головоломка в жанре «три в ряд», которая подарит вам ежедневные испытания на сопоставление плиток и поможет развить память, одновременно обеспечивая моменты расслабления. Сочетая утонченный гламур и интеллектуальные задачи, игра станет отличным способом провести время, решая изысканные головоломки.
В Diva Tiles вам предстоит составлять ряды сверкающих плиток, очищая игровое поле и преодолевая все более сложные задачи. Идеально для тех, кто любит игры, как Match 3, судоку или маджонг, игра предложит новые ежедневные головоломки и подарит вам уникальные награды. Наслаждайтесь бесконечными играми и улучшайте свои когнитивные способности с каждым решением!
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Diva Tiles v1.0.4 MOD APK
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer