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Diva Tiles

Diva Tiles 1.0.4

Погрузитесь в элегантный мир головоломок с Diva Tiles
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Janos
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Diva Tiles — это увлекательная игра-головоломка в жанре «три в ряд», которая подарит вам ежедневные испытания на сопоставление плиток и поможет развить память, одновременно обеспечивая моменты расслабления. Сочетая утонченный гламур и интеллектуальные задачи, игра станет отличным способом провести время, решая изысканные головоломки.


В Diva Tiles вам предстоит составлять ряды сверкающих плиток, очищая игровое поле и преодолевая все более сложные задачи. Идеально для тех, кто любит игры, как Match 3, судоку или маджонг, игра предложит новые ежедневные головоломки и подарит вам уникальные награды. Наслаждайтесь бесконечными играми и улучшайте свои когнитивные способности с каждым решением!


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Diva Tiles v1.0.4 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
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Скачать Diva Tiles 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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