Описание

Diva Tiles — это увлекательная игра-головоломка в жанре «три в ряд», которая подарит вам ежедневные испытания на сопоставление плиток и поможет развить память, одновременно обеспечивая моменты расслабления. Сочетая утонченный гламур и интеллектуальные задачи, игра станет отличным способом провести время, решая изысканные головоломки.





В Diva Tiles вам предстоит составлять ряды сверкающих плиток, очищая игровое поле и преодолевая все более сложные задачи. Идеально для тех, кто любит игры, как Match 3, судоку или маджонг, игра предложит новые ежедневные головоломки и подарит вам уникальные награды. Наслаждайтесь бесконечными играми и улучшайте свои когнитивные способности с каждым решением!