Описание

Погрузитесь в динамичный мир Tower Battle: Connect Towers, где ваша тактика определяет исход каждой битвы. Проведите линию до вражеской базы, захватите башни и приведите своих солдат к победе, используя простые, но эффективные стратегии. Соединяйте башни, защищайте свои здания и стремитесь захватить конкурирующее королевство, чтобы установить контроль над полем боя.





Выберите лучшие юниты и активируйте особые способности, чтобы усилить своих войск во время войны башен. Разрабатывайте тактику, размещая подразделения на оптимальных маршрутах, и не позволяйте врагам одержать верх. Используйте танки, специальные подразделения и командиров – самых сильных союзников – чтобы доминировать в каждой схватке. Создайте линию через портал для удвоения количества войск, направляемых на вражескую базу, и обеспечьте себе решающую победу.