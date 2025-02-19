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Tower Battle: Connect Towers (Мод Меню)

Tower Battle: Connect Towers (Мод Меню) 1.3.5

Покорите поле боя с Tower Battle: Connect Towers – казуальная стратегическая игра для настоящих тактиков
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Версия:
1.3.5
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Viva Games Studios
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Погрузитесь в динамичный мир Tower Battle: Connect Towers, где ваша тактика определяет исход каждой битвы. Проведите линию до вражеской базы, захватите башни и приведите своих солдат к победе, используя простые, но эффективные стратегии. Соединяйте башни, защищайте свои здания и стремитесь захватить конкурирующее королевство, чтобы установить контроль над полем боя.


Выберите лучшие юниты и активируйте особые способности, чтобы усилить своих войск во время войны башен. Разрабатывайте тактику, размещая подразделения на оптимальных маршрутах, и не позволяйте врагам одержать верх. Используйте танки, специальные подразделения и командиров – самых сильных союзников – чтобы доминировать в каждой схватке. Создайте линию через портал для удвоения количества войск, направляемых на вражескую базу, и обеспечьте себе решающую победу.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Скорость Хака

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Tower Battle: Connect Towers (Мод Меню) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

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