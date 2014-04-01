Prison Run: Survival Challenge 1.3
Преодолейте тюремные испытания: стратегия, интеллект и выносливость в борьбе
Версия:
1.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
UniPuzz Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
В Prison Run: Survival Challenge вы попадаете в суровый мир, где каждый уровень становится всё сложнее предыдущего. Здесь проверяются ваш интеллект, тактика и физическая выносливость, ведь цель игры — выжить в жестких боевых условиях. Каждый новый этап предлагает уникальные испытания, заставляя вас принимать быстрые решения и демонстрировать истинное мастерство в преодолении препятствий.
Погрузитесь в атмосферу напряжения и адреналина, исследуя опасные зоны и участвуя в динамичных сражениях. В Prison Run: Survival Challenge вам предстоит использовать все свои силы, чтобы выйти победителем из этой битвы за жизнь, доказывая, что вы способны преодолеть любые трудности и одержать окончательную победу.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Prison Run: Survival Challenge v1.3 MOD APK
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer