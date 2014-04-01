android-1.ru / Игры / Казуальные / Prison Run: Survival Challenge
Prison Run: Survival Challenge

Prison Run: Survival Challenge 1.3

Преодолейте тюремные испытания: стратегия, интеллект и выносливость в борьбе
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
UniPuzz Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Prison Run: Survival Challenge вы попадаете в суровый мир, где каждый уровень становится всё сложнее предыдущего. Здесь проверяются ваш интеллект, тактика и физическая выносливость, ведь цель игры — выжить в жестких боевых условиях. Каждый новый этап предлагает уникальные испытания, заставляя вас принимать быстрые решения и демонстрировать истинное мастерство в преодолении препятствий.


Погрузитесь в атмосферу напряжения и адреналина, исследуя опасные зоны и участвуя в динамичных сражениях. В Prison Run: Survival Challenge вам предстоит использовать все свои силы, чтобы выйти победителем из этой битвы за жизнь, доказывая, что вы способны преодолеть любые трудности и одержать окончательную победу.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Prison Run: Survival Challenge v1.3 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Prison Run: Survival Challenge 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Zombie Voxel Sandbox (Мод меню)
Zombie Voxel Sandbox (Мод меню)
Version: 1.0
Goop Defense (Мод меню)
Goop Defense (Мод меню)
Version: 1.0.7
Solo Spellcasting (Мод меню)
Solo Spellcasting (Мод меню)
Version: 1.00.048
Chucky Doll Run Ghost House (Мод, Unlocked)
Chucky Doll Run Ghost House (Мод, Unlocked)
Version: 1.3.3
Crazy Octopus (Мод, Без рекламы)
Crazy Octopus (Мод, Без рекламы)
Version: 5.1
GeoGuessr (Мод, Без рекламы)
GeoGuessr (Мод, Без рекламы)
Version: 7.0
Lucky Defense (Мод, Без рекламы)
Lucky Defense (Мод, Без рекламы)
Version: 1.4.14
Cards Storm Spin & Battle (Мод, Много урона)
Cards Storm Spin & Battle (Мод, Много урона)
Version: 1.0.26

Отзывы о Prison Run: Survival Challenge


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив