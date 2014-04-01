Описание

Добро пожаловать в Chucky Doll Run Ghost House, где безумная охота куклы-убийцы разжигает настоящий кошмар. Никаких поблажек: вы погружаетесь в хоррор-приключение, где каждый уровень готовит новые ловушки, а в темных углах притаились демонические духи. Атмосфера нагнетается с каждой секундой, и счёт идёт на мгновения — ведь Чаки неустанно преследует свою жертву, чтобы довести дело до конца.





Ваше выживание зависит не только от умения бежать и скрываться, но и от смекалки, ведь сложность испытаний растёт по мере прохождения игры. Пробирайтесь сквозь таинственные коридоры, уклоняйтесь от призрачных сущностей и преодолевайте кошмарные препятствия, чтобы дойти до финала этого игра ужасов. Каждое решение может стать решающим в борьбе с проникающим в самое сознание злом. Сможете ли вы совладать с собственным страхом и пережить встречу с неумолимым Чаки? Проверьте свою смелость и найдите путь к спасению в этой мрачной одиссее ужаса.