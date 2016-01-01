Описание

Погрузитесь в захватывающий мир, где защита вашего сада становится искусством тактического земледелия и динамичных сражений. В Crazy Plants растения и существа объединяются, чтобы противостоять полчищам ужасных зомби в уникальном стиле Tower Defense. Выращивайте урожай, улучшайте характеристики своих растений и превращайте каждый клочок земли в неприступную крепость.





Исследуйте социальные возможности игры, посещая друзей, делясь собранным урожаем и участвуя в дружеских «садовых рейдах». Экипируйте себя разнообразными насекомыми и животными-партнерами, каждый из которых обладает уникальными способностями, усиливая защиту вашего сада и добавляя новые тактические возможности в битвах.





В мире, где каждое растение способно на многое, Crazy Plants превращает привычное земледелие в эпическое приключение. Защитите свой сад, стратегически применяя навыки и ресурсы, чтобы отразить натиск противников и добиться новых вершин в управлении своим зеленым королевством.