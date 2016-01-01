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Crazy Plants (Мод Меню)

Crazy Plants (Мод Меню) 1.0.15

Откройте мир динамичной защиты сада и стратегических приключений в земледелии
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Версия:
1.0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gamezaaa
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 345 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир, где защита вашего сада становится искусством тактического земледелия и динамичных сражений. В Crazy Plants растения и существа объединяются, чтобы противостоять полчищам ужасных зомби в уникальном стиле Tower Defense. Выращивайте урожай, улучшайте характеристики своих растений и превращайте каждый клочок земли в неприступную крепость.


Исследуйте социальные возможности игры, посещая друзей, делясь собранным урожаем и участвуя в дружеских «садовых рейдах». Экипируйте себя разнообразными насекомыми и животными-партнерами, каждый из которых обладает уникальными способностями, усиливая защиту вашего сада и добавляя новые тактические возможности в битвах.


В мире, где каждое растение способно на многое, Crazy Plants превращает привычное земледелие в эпическое приключение. Защитите свой сад, стратегически применяя навыки и ресурсы, чтобы отразить натиск противников и добиться новых вершин в управлении своим зеленым королевством.


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 Теги темы: Мод меню

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