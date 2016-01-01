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Aquatic Logging Factory (Мод, Много денег)

Aquatic Logging Factory (Мод, Много денег) 0.0.6

Погрузитесь в мир водных лесозаготовок и стратегических открытий
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Версия:
0.0.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Solid Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В Aquatic Logging Factory каждый клик запускает каскад увлекательных событий! Станьте свидетелем, как мощные экскаваторы прорезают водные пути вокруг густых лесов, направляя гигантские бревна вниз по течению. Наблюдайте за тем, как усердные рабочие аккуратно заготавливают древесину, бросая её в текущие ручьи, создавая уникальное зрелище природы и техники.


Разблокируйте специальные краны, расположенные ниже по течению, чтобы поднимать ценные бревна и транспортировать их на перерабатывающие заводы, где они превращаются в разнообразные товары. Эта игра-кликер подарит вам возможность испытать спокойную красоту затопленного дерева и насладиться умиротворяющей атмосферой, сочетающей стратегию и релаксацию.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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