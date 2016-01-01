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Heroes Assemble: Eternal Myths (Мод Меню)

Heroes Assemble: Eternal Myths (Мод Меню) 2.0.2

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Версия:
2.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GZ Wegame
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

В игре Heroes Assemble: Eternal Myths герои из разных эпох объединяются для воплощения захватывающих приключений. Здесь вы можете свободно комбинировать персонажей и питомцев, создавая уникальные тактические отряды для напряжённых битв. Каждый герой обладает своей уникальной историей, а каждый питомец дарит особую силу, которая может изменить ход сражения.


Исследуйте мрачные подземелья с элементами Rogue-like, где вас ждут непредсказуемые испытания и неожиданные сюрпризы. Тактическое планирование и динамичные сражения на аренах, участие в турнирах и создание союзов с другими игроками превращают каждую битву в настоящее эпическое противостояние. Вы будете погружаться в древние руины, открывая для себя забытые тайны и получая новые возможности для развития своей команды.


Каждая победа дарит незабываемые эмоции, а стратегический выбор героев и питомцев становится ключом к успеху в этом мире. Примите вызов, создайте свою легендарную армию и докажите, что именно вы способны изменить ход истории в этом удивительном приключении.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Heroes Assemble: Eternal Myths (Мод Меню) v2.0.2 MOD APK

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Скачать Heroes Assemble: Eternal Myths (Мод Меню) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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