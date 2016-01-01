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Legends of the Arena (Мод, Много денег)

Legends of the Arena (Мод, Много денег) 1.0.0.45

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Версия:
1.0.0.45
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
InfinityPlay Studios
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

В игре Legends of the Arena вас ждет яркий и захватывающий мир, где каждое нажатие превращается в момент решающей битвы. Это ролевая игра-кликер, которая приглашает вас сражаться с монстрами, собирать ценные трофеи и повышать уровень своих героев. Каждый бой полон динамики, где точные и своевременные клики определяют ход сражения и открывают новые возможности для развития персонажей.


Приготовьтесь к эпическим сражениям, где стратегия и скорость играют ключевую роль в достижении победы. В этом эпическом приключении вы не только кликаете, сражаетесь и побеждаете, но и становитесь настоящим мастером тактики, исследуя уникальные возможности арены. Примите вызов, улучшайте своих героев и докажите, что вы достойны звания легенды арены!


Информация о модах

Режим супергероя IAP (Урон)

Добавить рубины

Добавить деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Legends of the Arena (Мод, Много денег) v1.0.0.45 MOD APK

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Скачать Legends of the Arena (Мод, Много денег) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

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