Описание

Joint Blitz — это взрывной военный RTS с уникальной механикой "обратного наступления", в котором ты не просто защищаешься — ты атакуешь первым. Каждые пять минут — это ожесточённые штурмы, стратегическая раскладка подразделений, танковые прорывы, точечные удары снайперов и дождь из дронов над полем боя. Забудь про классическую защиту башни — теперь ты создаешь свою наступательную легенду.





Комбинируй десятки юнитов и сотни тактических схем, чтобы адаптироваться к любой ситуации. Графика AAA-уровня с кинематографическими спецэффектами, динамическая погода, задымлённые ландшафты и пылающие укрепления усиливаются 360-градусным объемным звуком, в котором свист пуль и гул моторов звучат как настоящая война. Joint Blitz — это поле боя, где побеждают не числом, а умом. Готов вести атаку?