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Joint Blitz

Joint Blitz 1.0.1

Тактический экшен с режимом обратного наступления, войной дронов и 3D-звуком
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
mojofungame
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 252 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Joint Blitz — это взрывной военный RTS с уникальной механикой "обратного наступления", в котором ты не просто защищаешься — ты атакуешь первым. Каждые пять минут — это ожесточённые штурмы, стратегическая раскладка подразделений, танковые прорывы, точечные удары снайперов и дождь из дронов над полем боя. Забудь про классическую защиту башни — теперь ты создаешь свою наступательную легенду.


Комбинируй десятки юнитов и сотни тактических схем, чтобы адаптироваться к любой ситуации. Графика AAA-уровня с кинематографическими спецэффектами, динамическая погода, задымлённые ландшафты и пылающие укрепления усиливаются 360-градусным объемным звуком, в котором свист пуль и гул моторов звучат как настоящая война. Joint Blitz — это поле боя, где побеждают не числом, а умом. Готов вести атаку?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Joint Blitz v1.0.1 MOD APK

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Скачать Joint Blitz 252 Мб Ссылка 2 252 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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