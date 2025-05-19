Plants vs Zombies Beach Fusion Voyage (Modpack) 1.0
Стратегия на берегу: отбивайся от зомби в мире солнца, волн и приливов
Plants vs. Zombies: Beach Fusion Voyage — это тактическая аркада, где ты отражаешь нашествие зомби на пляжном курорте, полном ярких деталей и новых механик. Каждые пять минут ты выбираешь растения, строишь оборону и приспосабливаешься к приливам, которые меняют ландшафт поля прямо в бою. Классический геймплей обретает свежий ритм и визуальную энергию.
Песчаная местность, волны и усиленное солнечное излучение напрямую влияют на выбор тактики. Защищай берега, комбинируй виды растений, используй местность для создания прочных барьеров. Новая среда — не просто фон, а активный элемент стратегии. Сможешь ли ты остановить зомби, когда каждый уровень — это отпуск с сюрпризом?
Мод пак
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.