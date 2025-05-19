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Plants vs Zombies Beach Fusion Voyage (Modpack)

Plants vs Zombies Beach Fusion Voyage (Modpack) 1.0

Стратегия на берегу: отбивайся от зомби в мире солнца, волн и приливов
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:00
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 285 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Plants vs. Zombies: Beach Fusion Voyage — это тактическая аркада, где ты отражаешь нашествие зомби на пляжном курорте, полном ярких деталей и новых механик. Каждые пять минут ты выбираешь растения, строишь оборону и приспосабливаешься к приливам, которые меняют ландшафт поля прямо в бою. Классический геймплей обретает свежий ритм и визуальную энергию.


Песчаная местность, волны и усиленное солнечное излучение напрямую влияют на выбор тактики. Защищай берега, комбинируй виды растений, используй местность для создания прочных барьеров. Новая среда — не просто фон, а активный элемент стратегии. Сможешь ли ты остановить зомби, когда каждый уровень — это отпуск с сюрпризом?


Информация о модах

Мод пак

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Зомби

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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