Описание

Plants vs. Zombies: Beach Fusion Voyage — это тактическая аркада, где ты отражаешь нашествие зомби на пляжном курорте, полном ярких деталей и новых механик. Каждые пять минут ты выбираешь растения, строишь оборону и приспосабливаешься к приливам, которые меняют ландшафт поля прямо в бою. Классический геймплей обретает свежий ритм и визуальную энергию.





Песчаная местность, волны и усиленное солнечное излучение напрямую влияют на выбор тактики. Защищай берега, комбинируй виды растений, используй местность для создания прочных барьеров. Новая среда — не просто фон, а активный элемент стратегии. Сможешь ли ты остановить зомби, когда каждый уровень — это отпуск с сюрпризом?