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Craft World: REPUU Monster (Мод, Без рекламы)

Craft World: REPUU Monster (Мод, Без рекламы) 0.4

Создавай свой мир и выживай рядом с озорным монстром РЕПУУ
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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nguyen Tuan Anh
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Craft World: REPUU Monster — это песочница в стиле блок-строительства, где ты свободен воплощать любые идеи. Возводи башни, деревни, форты и исследуй карту, насыщенную ресурсами и возможностями. Основная игровая петля — строительство, исследование и защита от внешних угроз, в частности, от загадочного монстра РЕПУУ, который может вмешаться в любое время.


Ты сам выбираешь стиль игры: хочешь — спокойно созидай, хочешь — вступай в схватки и развивай свои оборонительные навыки. В игре есть день и ночь, случайные события и прогресс через ресурсы и рецепты. Создавай, экспериментируй и постарайся выжить в мире, который ты сам и строишь.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Craft World: REPUU Monster (Мод, Без рекламы) v0.4 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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