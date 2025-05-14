Craft World: REPUU Monster (Мод, Без рекламы) 0.4
Создавай свой мир и выживай рядом с озорным монстром РЕПУУ
Craft World: REPUU Monster — это песочница в стиле блок-строительства, где ты свободен воплощать любые идеи. Возводи башни, деревни, форты и исследуй карту, насыщенную ресурсами и возможностями. Основная игровая петля — строительство, исследование и защита от внешних угроз, в частности, от загадочного монстра РЕПУУ, который может вмешаться в любое время.
Ты сам выбираешь стиль игры: хочешь — спокойно созидай, хочешь — вступай в схватки и развивай свои оборонительные навыки. В игре есть день и ночь, случайные события и прогресс через ресурсы и рецепты. Создавай, экспериментируй и постарайся выжить в мире, который ты сам и строишь.
Без рекламы
Скачать Craft World: REPUU Monster (Мод, Без рекламы) v0.4 MOD APK
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Установка
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Обычные
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Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.