Описание

Craft World: REPUU Monster — это песочница в стиле блок-строительства, где ты свободен воплощать любые идеи. Возводи башни, деревни, форты и исследуй карту, насыщенную ресурсами и возможностями. Основная игровая петля — строительство, исследование и защита от внешних угроз, в частности, от загадочного монстра РЕПУУ, который может вмешаться в любое время.





Ты сам выбираешь стиль игры: хочешь — спокойно созидай, хочешь — вступай в схватки и развивай свои оборонительные навыки. В игре есть день и ночь, случайные события и прогресс через ресурсы и рецепты. Создавай, экспериментируй и постарайся выжить в мире, который ты сам и строишь.