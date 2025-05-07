Описание

Real Bus: Girl — это расслабляющая, но затягивающая головоломка, в которой ты отправляешь пассажиров в цветные автобусы, ведя их к отпуску мечты. Каждому человеку нужен транспорт строго своего цвета — и твоя задача — разобраться, как правильно распределить маршруты на переплетённой карте уровней. Это игра с простыми правилами и возрастающей сложностью, где интуиция и логика идут рука об руку.





На каждом этапе ты сталкиваешься с новыми препятствиями и хитрыми развязками. Уровни становятся всё сложнее, но при этом остаются короткими и удобными для мобильного гейминга. Игра идеально подойдёт для перерывов и неспешного отдыха, особенно если ты ценишь визуальный стиль, мягкие цвета и легкий челлендж без спешки.