Real Bus : Girl 10
Подбери пассажира к автобусу и реши транспортную головоломку
Real Bus: Girl — это расслабляющая, но затягивающая головоломка, в которой ты отправляешь пассажиров в цветные автобусы, ведя их к отпуску мечты. Каждому человеку нужен транспорт строго своего цвета — и твоя задача — разобраться, как правильно распределить маршруты на переплетённой карте уровней. Это игра с простыми правилами и возрастающей сложностью, где интуиция и логика идут рука об руку.
На каждом этапе ты сталкиваешься с новыми препятствиями и хитрыми развязками. Уровни становятся всё сложнее, но при этом остаются короткими и удобными для мобильного гейминга. Игра идеально подойдёт для перерывов и неспешного отдыха, особенно если ты ценишь визуальный стиль, мягкие цвета и легкий челлендж без спешки.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.