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Real Bus : Girl

Real Bus : Girl 10

Подбери пассажира к автобусу и реши транспортную головоломку
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Версия:
10
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Hororo
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 750 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Real Bus: Girl — это расслабляющая, но затягивающая головоломка, в которой ты отправляешь пассажиров в цветные автобусы, ведя их к отпуску мечты. Каждому человеку нужен транспорт строго своего цвета — и твоя задача — разобраться, как правильно распределить маршруты на переплетённой карте уровней. Это игра с простыми правилами и возрастающей сложностью, где интуиция и логика идут рука об руку.


На каждом этапе ты сталкиваешься с новыми препятствиями и хитрыми развязками. Уровни становятся всё сложнее, но при этом остаются короткими и удобными для мобильного гейминга. Игра идеально подойдёт для перерывов и неспешного отдыха, особенно если ты ценишь визуальный стиль, мягкие цвета и легкий челлендж без спешки.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Real Bus : Girl v10 MOD APK

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Скачать Real Bus : Girl 750 Мб Ссылка 2 750 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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