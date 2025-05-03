Описание

Graceful Sort — это спокойная логическая игра, где каждый уровень — это шаг к раскрытию скрытого шедевра. Ты сортируешь элементы, находишь правильную последовательность и в награду наблюдаешь, как перед тобой раскрываются произведения искусства. Процесс не требует спешки — игра подходит для медитативного отдыха и тренировки внимательности.





Каждая головоломка — это баланс между логикой, эстетикой и терпением, а стильная визуальная подача и плавная анимация делают прохождение особенно приятным. Graceful Sort подойдёт тем, кто хочет расслабиться, но при этом не терять концентрации. Собери порядок из хаоса и насладись результатом своими глазами.