android-1.ru / Игры / Казуальные / Graceful Sort
Graceful Sort

Graceful Sort 1.0.4

Упорядочь хаос и открой красоту в каждой решённой головоломке
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Janos
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 01:13
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Graceful Sort — это спокойная логическая игра, где каждый уровень — это шаг к раскрытию скрытого шедевра. Ты сортируешь элементы, находишь правильную последовательность и в награду наблюдаешь, как перед тобой раскрываются произведения искусства. Процесс не требует спешки — игра подходит для медитативного отдыха и тренировки внимательности.


Каждая головоломка — это баланс между логикой, эстетикой и терпением, а стильная визуальная подача и плавная анимация делают прохождение особенно приятным. Graceful Sort подойдёт тем, кто хочет расслабиться, но при этом не терять концентрации. Собери порядок из хаоса и насладись результатом своими глазами.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Graceful Sort v1.0.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Graceful Sort 46 Мб Ссылка 2 46 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Flappy Bird (Мод, Много денег)
Flappy Bird (Мод, Много денег)
Version: 1.1
Spell Masters: Brick Breaker (Мод Меню)
Spell Masters: Brick Breaker (Мод Меню)
Version: 1.6.3
Crunchyroll: Sailor Cats 2 (Мод, Unlocked)
Crunchyroll: Sailor Cats 2 (Мод, Unlocked)
Version: 1.7.2
Coop TD (Мод, Без рекламы)
Coop TD (Мод, Без рекламы)
Version: 1.3.2
Hero Clash (Мод, Без рекламы)
Hero Clash (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.99
Survivor Code: Last Stand (Мод меню)
Survivor Code: Last Stand (Мод меню)
Version: 1.1.0
Negamon World: Trainer Master (Мод, Без рекламы)
Negamon World: Trainer Master (Мод, Без рекламы)
Version: 1.4.1
Speed Rush: Merge Moto
Speed Rush: Merge Moto
Version: 1.0.1

Отзывы о Graceful Sort


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив