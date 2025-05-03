Graceful Sort 1.0.4
Упорядочь хаос и открой красоту в каждой решённой головоломке
Graceful Sort — это спокойная логическая игра, где каждый уровень — это шаг к раскрытию скрытого шедевра. Ты сортируешь элементы, находишь правильную последовательность и в награду наблюдаешь, как перед тобой раскрываются произведения искусства. Процесс не требует спешки — игра подходит для медитативного отдыха и тренировки внимательности.
Каждая головоломка — это баланс между логикой, эстетикой и терпением, а стильная визуальная подача и плавная анимация делают прохождение особенно приятным. Graceful Sort подойдёт тем, кто хочет расслабиться, но при этом не терять концентрации. Собери порядок из хаоса и насладись результатом своими глазами.
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Скачать Graceful Sort v1.0.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.