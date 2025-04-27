android-1.ru / Игры / Казуальные / Hero Clash (Мод, Без рекламы)
Hero Clash (Мод, Без рекламы)

Hero Clash (Мод, Без рекламы) 1.0.99

Пройди испытания, спаси континент и решай головоломки на скорость и точность
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.99
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Glaciers Game
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 20:14
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 641 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Hero Clash — это приключенческая игра с элементами головоломок, где ты отправляешься спасать мир, разорённый зловещей Пустотой. Каждые пять минут перед тобой встаёт новая задача: ловушка, загадка или сражение, требующее выносливости, точного расчёта и быстрого мышления. Только правильный момент и грамотный план приведут тебя к победе.


Игра предлагает десятки уровней, скрытые секреты и возрастающие испытания, где каждое действие имеет значение. Поддерживается офлайн-режим, идеально подходит для коротких динамичных сессий. Используй свою мудрость, следи за ритмом событий — и докажи, что именно ты способен восстановить разрушенный континент.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы, Скорость игры

Скачать Hero Clash (Мод, Без рекламы) v1.0.99 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Hero Clash (Мод, Без рекламы) 641 Мб Ссылка 2 641 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Survivor Code: Last Stand (Мод меню)
Survivor Code: Last Stand (Мод меню)
Version: 1.1.0
Negamon World: Trainer Master (Мод, Без рекламы)
Negamon World: Trainer Master (Мод, Без рекламы)
Version: 1.4.1
Speed Rush: Merge Moto
Speed Rush: Merge Moto
Version: 1.0.1
DesertBattle (Мод, Без рекламы)
DesertBattle (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.0
Wittle Defender (Мод Меню)
Wittle Defender (Мод Меню)
Version: 1.0.5
Chill Tiles: Relax Match
Chill Tiles: Relax Match
Version: 1.0.3
Yokai Restaurant:Casual Tycoon (Мод Меню)
Yokai Restaurant:Casual Tycoon (Мод Меню)
Version: 0.5.7
Happy Screw ASMR
Happy Screw ASMR
Version: 1.0.1

Отзывы о Hero Clash (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив