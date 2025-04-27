Hero Clash (Мод, Без рекламы) 1.0.99
Пройди испытания, спаси континент и решай головоломки на скорость и точность
Hero Clash — это приключенческая игра с элементами головоломок, где ты отправляешься спасать мир, разорённый зловещей Пустотой. Каждые пять минут перед тобой встаёт новая задача: ловушка, загадка или сражение, требующее выносливости, точного расчёта и быстрого мышления. Только правильный момент и грамотный план приведут тебя к победе.
Игра предлагает десятки уровней, скрытые секреты и возрастающие испытания, где каждое действие имеет значение. Поддерживается офлайн-режим, идеально подходит для коротких динамичных сессий. Используй свою мудрость, следи за ритмом событий — и докажи, что именно ты способен восстановить разрушенный континент.
Взлом скорости, без рекламы.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.