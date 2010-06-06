Описание

Negamon World: Trainer Master — это приключенческая RPG с элементами коллекционирования, где ты становишься наставником эпических существ. Каждые пять минут ты исследуешь остров, ловишь новых Negamon‑монстров, прокачиваешь их способности и готовишься к битвам с другими тренерами. Сражения пошаговые, но завязаны на тактике и составлении сбалансированной команды — у каждого монстра свои стихии и сильные стороны.





В игре сотни существ, эволюции, задания и арены. Ты можешь улучшать базу, участвовать в турнирах, выполнять квесты и прокладывать путь к титулу мастера. Есть офлайн-режим, понятная система прогрессии и визуальный стиль, который понравится поклонникам классических игр про монстров. Готов ли ты собрать сильнейшую команду и завоевать весь остров?