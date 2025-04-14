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Различия - DiffQues

Различия - DiffQues 0.2

Оригинал

Когда каждое отличие — как щёлчок в голове, а сцены будто оживают на глазах
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Версия:
0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
puzzlegame-six fish
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Различия - DiffQues — это классика "найди отличия", но с новыми красками, ритмом и характером. Здесь вы не просто сравниваете две картинки — вы попадаете в целые мини-истории: шумные кухни мегаполиса, сюжеты сражений в фэнтези-мире, забавные сцены из аниме. Всё это в ярком, живом оформлении и с необычным видом от первого лица, который будто втягивает в происходящее. Найти отличие — значит заметить то, что меняет весь контекст, а значит, и историю.


DiffQues подаёт классику жанра легко и современно: вы играете, где угодно, когда угодно, и всегда находите что-то новое. Уровни не повторяются, а каждый кадр — как кадр из фильма, только с подвохом. Играть приятно и медитативно: музыка, плавные анимации и геймплей без спешки делают игру идеальной для отдыха. Это идеальное сочетание визуального кайфа и мозговой зарядки — будто бы вы одновременно и зритель, и детектив.


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Скачать Различия - DiffQues 158 Мб Ссылка 2 158 Мб

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