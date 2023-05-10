Описание

Cyber Hacker Bots: Hacker Games - текстовый игровой проект, в котором игрокам предстоит перевоплотиться в талантливых и неуловимых хакеров и заняться разнообразной деятельностью. Они будут использовать обширный "арсенал" возможностей, чтобы успешно обойти оборону и преодолеть препятствия на пути, чтобы избежать захвата. В то же время в некоторых областях есть ничьи. Это позволит вам стать сильнее и искуснее. Это поможет перейти к более впечатляющим действиям и маневрам. Очень стильный и захватывающий проект, который обязательно понравится всем, кто любит подобную обстановку.