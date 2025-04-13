Описание

Road Trip: USA — это больше, чем настольная игра. Это интерактивное путешествие по сердцу Америки, где каждый ход на игровом поле — это не только маршрут, но и часть истории. Вместе с дедушкой вы мчитесь через штаты в его стареньком универсале, вспоминая прошлое, открывая новое и смеясь над странностями мест, которые давно стали символами целой страны. Здесь Нью-Йорк светится огнями, Калифорния пахнет морем и свободой, а каждый ландшафт будто с открытки — только ожившей.





Road Trip: USA объединяет викторины, дорожные загадки и познавательные факты с тёплой, душевной подачей. Это игра, где вы не просто отвечаете на вопросы, а вспоминаете, узнаёте, открываете. Дедушка не только попутчик, но и рассказчик — мудрый, немного рассеянный, с багажом баек и неожиданным чувством юмора. Благодаря визуальному стилю, лёгкому управлению и продуманной структуре уровней, игра подходит и детям, и взрослым — ведь у путешествия с корнями и смыслом нет возраста.