android-1.ru / Игры / Казуальные / Road Trip: USA (Мод, Без рекламы)
Road Trip: USA (Мод, Без рекламы)

Road Trip: USA 1.0.2

Без рекламы

Карты, история и багаж воспоминаний — путешествие по Америке на заднем сиденье детства
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Qiiwi Games AB
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Road Trip: USA — это больше, чем настольная игра. Это интерактивное путешествие по сердцу Америки, где каждый ход на игровом поле — это не только маршрут, но и часть истории. Вместе с дедушкой вы мчитесь через штаты в его стареньком универсале, вспоминая прошлое, открывая новое и смеясь над странностями мест, которые давно стали символами целой страны. Здесь Нью-Йорк светится огнями, Калифорния пахнет морем и свободой, а каждый ландшафт будто с открытки — только ожившей.


Road Trip: USA объединяет викторины, дорожные загадки и познавательные факты с тёплой, душевной подачей. Это игра, где вы не просто отвечаете на вопросы, а вспоминаете, узнаёте, открываете. Дедушка не только попутчик, но и рассказчик — мудрый, немного рассеянный, с багажом баек и неожиданным чувством юмора. Благодаря визуальному стилю, лёгкому управлению и продуманной структуре уровней, игра подходит и детям, и взрослым — ведь у путешествия с корнями и смыслом нет возраста.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

Показать полностью
 Теги темы: Скорость игры, Без рекламы

Скачать Road Trip: USA (Мод, Без рекламы) v1.0.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Road Trip: USA (Мод, Без рекламы) 225 Мб Ссылка 2 225 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Turbo Board Chase (Мод, Без рекламы)
Turbo Board Chase (Мод, Без рекламы)
Version: 2
Fortress of Gears (Мод, Много денег)
Fortress of Gears (Мод, Много денег)
Version: 2.1.3
Sweet Beauty Jigsaw
Sweet Beauty Jigsaw
Version: 1.0.3
Bella's Quiz Journey
Bella's Quiz Journey
Version: 1.0.2
Безумная Эволюция: Idle Merge (Мод Меню)
Безумная Эволюция: Idle Merge (Мод Меню)
Version: 1.0.3
Mini Farmstay : Pixel Farm (Мод Меню)
Mini Farmstay : Pixel Farm (Мод Меню)
Version: 4.8
Lovely Shooter: Secret Girl (Мод меню)
Lovely Shooter: Secret Girl (Мод меню)
Version: 1.0.0
Hexa Warrior (Мод меню)
Hexa Warrior (Мод меню)
Version: 34.1.0

Отзывы о Road Trip: USA (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив