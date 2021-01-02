Описание

Lovely Shooter: Secret Girl — это аркадный шутер с яркой графикой, стрельбой по пузырям и очаровательными напарницами, готовыми не только прикрыть тебя в бою, но и стать ближе. Сначала ты один против хаоса, но чем дальше продвигаешься, тем больше девушек с уникальными способностями присоединяются к тебе. Кто-то усиливает выстрелы, кто-то ускоряет перезарядку, а кто-то — просто сбивает с ног своей харизмой.





В Lovely Shooter ты не только стреляешь, но и развиваешь отношения: знакомишься с героинями, общаешься, открываешь их сильные стороны — и не только в бою. Каждая из них имеет свою карту действий, стиль и спецприёмы, которые раскрываются по мере накопления энергии. Визуал — яркий, анимации сочные, а девушки не просто «милый фон», а полноценные боевые подруги с характером. Готов ли ты не только спасти мир, но и покорить несколько сердец по пути?