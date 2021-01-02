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Lovely Shooter: Secret Girl (Мод меню)

Lovely Shooter: Secret Girl 1.0.0

Мод меню

Пузыри захватывают мир, но у тебя в руках оружие — и команда, от которой невозможно отвести взгляд
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Druto Bazaar Limited
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Lovely Shooter: Secret Girl — это аркадный шутер с яркой графикой, стрельбой по пузырям и очаровательными напарницами, готовыми не только прикрыть тебя в бою, но и стать ближе. Сначала ты один против хаоса, но чем дальше продвигаешься, тем больше девушек с уникальными способностями присоединяются к тебе. Кто-то усиливает выстрелы, кто-то ускоряет перезарядку, а кто-то — просто сбивает с ног своей харизмой.


В Lovely Shooter ты не только стреляешь, но и развиваешь отношения: знакомишься с героинями, общаешься, открываешь их сильные стороны — и не только в бою. Каждая из них имеет свою карту действий, стиль и спецприёмы, которые раскрываются по мере накопления энергии. Визуал — яркий, анимации сочные, а девушки не просто «милый фон», а полноценные боевые подруги с характером. Готов ли ты не только спасти мир, но и покорить несколько сердец по пути?


Информация о модах
  • Неограниченные боеприпасы
  • Разблокирован высший навык
  • Без рекламы
  • Скорость Хака

Примечание:  МОД РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ЭМУЛЯТОРЕ

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Lovely Shooter: Secret Girl (Мод меню) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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