Lovely Shooter: Secret Girl 1.0.0
Пузыри захватывают мир, но у тебя в руках оружие — и команда, от которой невозможно отвести взгляд
Lovely Shooter: Secret Girl — это аркадный шутер с яркой графикой, стрельбой по пузырям и очаровательными напарницами, готовыми не только прикрыть тебя в бою, но и стать ближе. Сначала ты один против хаоса, но чем дальше продвигаешься, тем больше девушек с уникальными способностями присоединяются к тебе. Кто-то усиливает выстрелы, кто-то ускоряет перезарядку, а кто-то — просто сбивает с ног своей харизмой.
В Lovely Shooter ты не только стреляешь, но и развиваешь отношения: знакомишься с героинями, общаешься, открываешь их сильные стороны — и не только в бою. Каждая из них имеет свою карту действий, стиль и спецприёмы, которые раскрываются по мере накопления энергии. Визуал — яркий, анимации сочные, а девушки не просто «милый фон», а полноценные боевые подруги с характером. Готов ли ты не только спасти мир, но и покорить несколько сердец по пути?
- Неограниченные боеприпасы
- Разблокирован высший навык
- Без рекламы
- Скорость Хака
Примечание: МОД РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ЭМУЛЯТОРЕ
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