Следующее предложение от этой шаткой продюсерской компании, GangStart: The Legend of Different Worlds, дебютировало во всем мире.

В отличие от своих предшественников, GangStart имеет уникальный визуальный стиль.





Подробно рассказано о смерти и возрождении Большого Брата Цзи Дао. Ван Дао использует обычный абсурдистский стиль «Серии больных» в первой главе. Игра в ролевую игру на выбывание, которая так весела и волнует, — это глоток свежего воздуха. Поскольку в каждом розыгрыше есть только 25 свободных мест в карточном пуле «Награды Ичибана», у игрока есть 4% шанс получить ограниченного или необычного персонажа. Вероятность растет и, вероятно, будет продолжать расти. Кроме того, после выигрыша джекпота все оставшиеся сетки открываются бесплатно для игрока, а любые невостребованные виртуальные награды «подарены» ему. Четыре профессии в игре: фехтование, стрельба из лука, магия и животноводство.





Каждому занятию соответствует цветная руна. Нет точки невозврата «пожрать себя», и каждый персонаж обладает собственным набором активных и пассивных талантов, которые уникальны для них. Разработчики игр утверждают, что дизайн игрового опыта более разнообразен и похож на цепочку, чем дизайн традиционных игр «три в ряд». Изменить расположение рун на доске рун размером пять на шесть можно путем расширения точек движения в соответствующем направлении. Когда все условия цепочки для данного цвета будут выполнены, персонажи этого цвета начнут атаковать, используя свои связанные способности. Помимо фактического выпуска, игроки могут бесплатно начать игру с SSR Li Li Lingnan, SSR Margaret и SSR Shentao Yinghuo, используя бесплатный пул карт.