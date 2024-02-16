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Gang Start (Мод, Режим бога)

Gang Start (Мод, Режим бога) 1.2.2

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Версия:
1.2.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Sick Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 697
Скриншоты
Описание

Следующее предложение от этой шаткой продюсерской компании, GangStart: The Legend of Different Worlds, дебютировало во всем мире.

В отличие от своих предшественников, GangStart имеет уникальный визуальный стиль. 


Подробно рассказано о смерти и возрождении Большого Брата Цзи Дао. Ван Дао использует обычный абсурдистский стиль «Серии больных» в первой главе. Игра в ролевую игру на выбывание, которая так весела и волнует, — это глоток свежего воздуха. Поскольку в каждом розыгрыше есть только 25 свободных мест в карточном пуле «Награды Ичибана», у игрока есть 4% шанс получить ограниченного или необычного персонажа. Вероятность растет и, вероятно, будет продолжать расти. Кроме того, после выигрыша джекпота все оставшиеся сетки открываются бесплатно для игрока, а любые невостребованные виртуальные награды «подарены» ему. Четыре профессии в игре: фехтование, стрельба из лука, магия и животноводство.


Каждому занятию соответствует цветная руна. Нет точки невозврата «пожрать себя», и каждый персонаж обладает собственным набором активных и пассивных талантов, которые уникальны для них. Разработчики игр утверждают, что дизайн игрового опыта более разнообразен и похож на цепочку, чем дизайн традиционных игр «три в ряд». Изменить расположение рун на доске рун размером пять на шесть можно путем расширения точек движения в соответствующем направлении. Когда все условия цепочки для данного цвета будут выполнены, персонажи этого цвета начнут атаковать, используя свои связанные способности. Помимо фактического выпуска, игроки могут бесплатно начать игру с SSR Li Li Lingnan, SSR Margaret и SSR Shentao Yinghuo, используя бесплатный пул карт.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Легкая победа
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 Теги темы: Режим бога, Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Gang Start (Мод, Режим бога) v1.2.2 MOD APK

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Скачать Gang Start (Мод, Режим бога) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб

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