Описание

Pastel Friends — это игра о моде, в которой игроки встречают прекрасных друзей и помогают им стать более впечатляющими с помощью различных предметов. Эти предметы могут быть костюмами и аксессуарами различных стилей и разделены на разделы. При этом игрок также может влиять на свойства некоторых предметов и выбирать подходящий творческий режим. Наверняка игроки останутся довольны персонажем и поделятся фотографией персонажа.





Если вы любитель жанра игр о моде, то правильный выбор для вас — Pastel Friends — игра, которая произведет на вас впечатление с первого раза. Цвет дизайна этой игры нежный с различными цветами и эффектами, и вы, несомненно, встретите много интересных и красивых друзей. Конечно, ваша задача — помочь им стать красивее с помощью элементов, которые вы найдете в игре. В начале игрового экрана игрок получит полезную информацию о приложении, которое не слишком сложно для игрока.







