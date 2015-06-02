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ПАСТЕЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ (Мод, Бесплатные покупки)

ПАСТЕЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ 1.6.3

Бесплатные покупки
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Версия:
1.6.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SeyeonSoft
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
Для всех
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 813
Скриншоты
Описание

Pastel Friends — это игра о моде, в которой игроки встречают прекрасных друзей и помогают им стать более впечатляющими с помощью различных предметов. Эти предметы могут быть костюмами и аксессуарами различных стилей и разделены на разделы. При этом игрок также может влиять на свойства некоторых предметов и выбирать подходящий творческий режим. Наверняка игроки останутся довольны персонажем и поделятся фотографией персонажа.


Если вы любитель жанра игр о моде, то правильный выбор для вас — Pastel Friends — игра, которая произведет на вас впечатление с первого раза. Цвет дизайна этой игры нежный с различными цветами и эффектами, и вы, несомненно, встретите много интересных и красивых друзей. Конечно, ваша задача — помочь им стать красивее с помощью элементов, которые вы найдете в игре. В начале игрового экрана игрок получит полезную информацию о приложении, которое не слишком сложно для игрока.




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Скачать ПАСТЕЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ (Мод, Бесплатные покупки) v1.6.3 MOD APK

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Скачать ПАСТЕЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ (Мод, Бесплатные покупки) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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