PP: Kiss Games Fun Girls sims (Мод, Много золота/алмазов/энергии) 1.35.323
Незабываемое приключение с множеством путей развития сюжета
Симуляторы PP: Kiss Games Fun Girls — это погружение в мир истинной любви и внутренних переживаний. С самого начала игры игрок столкнется со сложными решениями: начиная от выбора места для первого свидания в уютном кафе до решения спасти девушку от неприятностей. Ваши действия и решения напрямую определяют развитие отношений с девушками, и каждый выбор может повернуть сюжет в новое русло.
Познакомьтесь с разными интересными персонажами, каждая девушка в игре имеет свою уникальную историю и характер. Чем глубже вы будете погружаться в их мир, тем больше узнаете о тайнах и загадках каждой из них. Реалистичные сценарии, потрясающая графика, атмосферная музыка и профессиональное озвучивание делают игровой процесс незабываемым. Кроме основного сюжета, игроков ждут разнообразные мини-игры, которые добавляют динамики и помогают укрепить отношения с выбранной девушкой. Независимо от того, какой путь вы выберете, это приключение останется в вашей памяти надолго.
- МЕНЮ МОД
- Драгоценные камни, золото и энергия не уменьшаются при трате.
Информация: Вам нужна начальная сумма, необходимая для того, чтобы все заработало!
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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