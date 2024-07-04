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ChickenMerge (Полная версия)

ChickenMerge (Полная версия) 1.0

Увлекательная игра по выращиванию цыплят
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
tongwensen
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13

ChickenMerge – это милая и очаровательная казуальная игра, в которой вы будете заниматься выращиванием и улучшением цыплят. Постоянно собирайте этих очаровательных птенцов, улучшайте их с помощью непрерывного синтеза и открывайте новые породы. Создайте собственную стаю цыплят, чтобы увеличить доход и заставьте их дико бегать, чтобы максимизировать прибыль!


Сбор и улучшение цыплят


В ChickenMerge вам предстоит постоянно собирать новых цыплят и улучшать их путем синтеза. Объединяя одинаковых цыплят, вы получите возможность открывать новые, более редкие и продуктивные породы. Этот процесс не только увеличивает вашу стаю, но и приносит больше дохода, делая игру увлекательной и стратегически глубокой.


Создание собственной стаи и увеличение дохода


Создайте и развивайте свою уникальную стаю цыплят, чтобы увеличить доход. Чем больше разнообразных и улучшенных цыплят у вас будет, тем выше будет ваша прибыль. Заставьте ваших цыплят бегать и собирать ресурсы, что добавляет динамичности и веселья в игровой процесс. Постоянное улучшение и расширение стаи обеспечит вам нескончаемое удовольствие от игры.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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