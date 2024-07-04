ChickenMerge – это милая и очаровательная казуальная игра, в которой вы будете заниматься выращиванием и улучшением цыплят. Постоянно собирайте этих очаровательных птенцов, улучшайте их с помощью непрерывного синтеза и открывайте новые породы. Создайте собственную стаю цыплят, чтобы увеличить доход и заставьте их дико бегать, чтобы максимизировать прибыль!





Сбор и улучшение цыплят





В ChickenMerge вам предстоит постоянно собирать новых цыплят и улучшать их путем синтеза. Объединяя одинаковых цыплят, вы получите возможность открывать новые, более редкие и продуктивные породы. Этот процесс не только увеличивает вашу стаю, но и приносит больше дохода, делая игру увлекательной и стратегически глубокой.





Создание собственной стаи и увеличение дохода





Создайте и развивайте свою уникальную стаю цыплят, чтобы увеличить доход. Чем больше разнообразных и улучшенных цыплят у вас будет, тем выше будет ваша прибыль. Заставьте ваших цыплят бегать и собирать ресурсы, что добавляет динамичности и веселья в игровой процесс. Постоянное улучшение и расширение стаи обеспечит вам нескончаемое удовольствие от игры.