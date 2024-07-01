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Warrior Craft: Auto Chess (мод меню)

Warrior Craft: Auto Chess (мод меню) 1.3.6

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Версия:
1.3.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nice Workshop
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18

Warrior Craft: Auto Chess — это захватывающая стратегическая игра в жанре автошахмат, которая завоевала популярность среди геймеров по всему миру благодаря своему уникальному игровому процессу. В этой игре игроки располагают знакомых персонажей в готовом построении, превращая их в боевые шахматные фигуры, которые автоматически сражаются на поле битвы.


Warrior Craft: Auto Chess выделяется своей тактической глубиной. Игрокам необходимо тщательно рассчитывать и продумывать размещение своих фигур, чтобы максимально раскрыть их потенциал в бою. Стратегическое мышление и умение адаптироваться к меняющимся условиям игры становятся ключевыми навыками для победы.


В процессе игры вы будете сталкиваться с другими игроками, которые также стремятся продемонстрировать свою сообразительность и тактические навыки. Вам придется анализировать их расстановки и искать способы противодействия, чтобы одержать верх в сражениях. Каждое решение и каждый ход могут стать решающими в вашем пути к вершине турнирной таблицы.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим бога
 Теги темы: Мод меню

Скачать Warrior Craft: Auto Chess (мод меню) 1.3.6 взлом

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Скачать Warrior Craft: Auto Chess (мод меню) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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