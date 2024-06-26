Shinobi Cat Auto Chess - это казуальный проект с автоматическим процессом, элементами классических шахмат и симпатичной графикой. В этой игре игроки берут на себя роль руководителя отряда, сражающегося с многочисленными врагами. Проект содержит отсылки к известному произведению о шиноби, что добавляет игре уникальный сюжет и атмосферу.





Игроки смогут наслаждаться развитием истории, открытием новых локаций и получением новых персонажей в свою команду. Каждый персонаж обладает уникальными способностями, что позволяет создавать стратегически выгодные комбинации на поле боя. Благодаря автоматической системе боёв игроки могут сосредоточиться на стратегическом планировании и наблюдении за развитием событий.





Shinobi Cat Auto Chess идеально подходит для тех, кто предпочитает наблюдать за игровым процессом, а не участвовать в хаотичных сражениях. Игра предлагает множество возможностей для стратегического мышления, не позволяя игрокам скучать.