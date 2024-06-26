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Shinobi Cat Auto Chess (Мод, Без рекламы)

Shinobi Cat Auto Chess (Мод, Без рекламы) 1.3.5

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Версия:
1.3.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nice Workshop
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5

Shinobi Cat Auto Chess - это казуальный проект с автоматическим процессом, элементами классических шахмат и симпатичной графикой. В этой игре игроки берут на себя роль руководителя отряда, сражающегося с многочисленными врагами. Проект содержит отсылки к известному произведению о шиноби, что добавляет игре уникальный сюжет и атмосферу.


Игроки смогут наслаждаться развитием истории, открытием новых локаций и получением новых персонажей в свою команду. Каждый персонаж обладает уникальными способностями, что позволяет создавать стратегически выгодные комбинации на поле боя. Благодаря автоматической системе боёв игроки могут сосредоточиться на стратегическом планировании и наблюдении за развитием событий.


Shinobi Cat Auto Chess идеально подходит для тех, кто предпочитает наблюдать за игровым процессом, а не участвовать в хаотичных сражениях. Игра предлагает множество возможностей для стратегического мышления, не позволяя игрокам скучать.


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Скачать Shinobi Cat Auto Chess (Мод, Без рекламы) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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