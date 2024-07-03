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Hamster Kombat: Multiplayer (Полная версия)

Hamster Kombat: Multiplayer (Полная версия) 1.4.1

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Версия:
1.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NSchmidt Apps
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8

Hamster Kombat: Multiplayer — это многопользовательская игра, которая погружает вас в мир боевых хомяков, предлагая динамичные и увлекательные сражения. В этой игре вы сможете испытать свои навыки в интенсивных битвах, соревнуясь с игроками со всего мира.


Интенсивные многопользовательские битвы


В Hamster Kombat: Multiplayer вас ждут захватывающие сражения в реальном времени. Выберите своего хомяка, настройте его внешний вид и боевые способности, и отправляйтесь на арену, чтобы сразиться с другими игроками. Каждый бой уникален и требует от вас стратегического мышления и молниеносной реакции.


Разнообразие серверов и режимов игры


Игра предлагает множество серверов и игровых режимов, где вы сможете проявить свои боевые навыки. Область RAGE MP стала процветающим центром для различных типов серверов, предлагая игрокам широкий выбор. Узнайте больше о них с помощью приложения Rage Multiplayer и найдите сервер, который наилучшим образом соответствует вашим предпочтениям.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

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Скачать Hamster Kombat: Multiplayer (Полная версия) 1.4.1 взлом

Скачать Hamster Kombat: Multiplayer 1.4.1
Скачать Hamster Kombat: Multiplayer 1.4.1 (Ссылка 2)

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