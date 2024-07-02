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Idle Cozy Island (Мод, Много денег)

Idle Cozy Island (Мод, Много денег) 1.0.1.25

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Версия:
1.0.1.25
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Clickwork Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
340

Ключевые особенности:

- Создайте ферму для кошек, питомцев и животных

- Приступайте к работе на неограниченном количестве островов с ними в вашем распоряжении

- Постройте дом для кошек, питомцев и животных на островах

- Все ваши питомцы будут счастливы на ферме

- Постройте домики для кошек и их бродячих посетителей (ферма будет обставлена домиками)


Инди-игра, где вы работаете фермером. Вы можете выращивать урожай, разводить животных, строить уникальные здания или украшать остров красочными предметами. Их даже можно купить! Idle Cozy Island — это инди-игра, не требующая графики или анимации. Вместо этого вам нужно убедиться, что все работает так, как задумано, и выглядит как можно милее.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные бриллианты;

Деньги не тратятся;

Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.

 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Cozy Island (Мод, Много денег) 1.0.1.25 взлом

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Скачать Idle Cozy Island (Мод, Много денег) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

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