Ключевые особенности:

- Создайте ферму для кошек, питомцев и животных

- Приступайте к работе на неограниченном количестве островов с ними в вашем распоряжении

- Постройте дом для кошек, питомцев и животных на островах

- Все ваши питомцы будут счастливы на ферме

- Постройте домики для кошек и их бродячих посетителей (ферма будет обставлена домиками)





Инди-игра, где вы работаете фермером. Вы можете выращивать урожай, разводить животных, строить уникальные здания или украшать остров красочными предметами. Их даже можно купить! Idle Cozy Island — это инди-игра, не требующая графики или анимации. Вместо этого вам нужно убедиться, что все работает так, как задумано, и выглядит как можно милее.