Idle Cozy Island (Мод, Много денег) 1.0.1.25
Ключевые особенности:
- Создайте ферму для кошек, питомцев и животных
- Приступайте к работе на неограниченном количестве островов с ними в вашем распоряжении
- Постройте дом для кошек, питомцев и животных на островах
- Все ваши питомцы будут счастливы на ферме
- Постройте домики для кошек и их бродячих посетителей (ферма будет обставлена домиками)
Инди-игра, где вы работаете фермером. Вы можете выращивать урожай, разводить животных, строить уникальные здания или украшать остров красочными предметами. Их даже можно купить! Idle Cozy Island — это инди-игра, не требующая графики или анимации. Вместо этого вам нужно убедиться, что все работает так, как задумано, и выглядит как можно милее.
Бесконечные бриллианты;
Деньги не тратятся;
Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.
Скачать Idle Cozy Island (Мод, Много денег) 1.0.1.25 взлом
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