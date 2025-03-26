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Slime Eats All (Мод меню)

Slime Eats All 2.10.1

Мод менюБез рекламы

Окунитесь в мир расслабляющих головоломок вместе с вечно голодной слаймом
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Версия:
2.10.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
iKame Games - Zego Studio
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 428 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Slime Eats All — это расслабляющий игровой процесс, который поможет избавиться от повседневного стресса, погружая вас в увлекательные головоломки с милым и вечно голодным слаймом. На каждом уровне вы просто перемещаете слизь, чтобы поглощать предметы, решая хитроумные задачи без лишней спешки. С каждой съеденной вещицей ваш герой растёт, даря визуальное удовольствие от прогресса и ощущение лёгкости.


Исследуйте яркие уровни, наполненные очаровательным дизайном и творческими механиками: от поглощения мелких предметов до решения сложных головоломок, которые проверят вашу наблюдательность и смекалку. Игра идеально подходит для коротких расслабляющих сеансов в любое время и в любом месте — быстрый старт, понятное управление и постепенное усложнение уровней делают Slime Eats All отличным выбором для всех, кто ценит простой, но захватывающий пазл‑геймплей. 


Информация о модах
  • Меню модов
  • Монеты награды за высокий уровень
  • Высокая скорость движения
  • Высокие награды за бустеры
  • Удалены объявления
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 Теги темы: Мод меню, Без рекламы

Скачать Slime Eats All (Мод меню) v2.10.1 MOD APK

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Скачать Slime Eats All (Мод меню) 428 Мб Ссылка 2 428 Мб

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