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Guardian of Myths (Мод Меню)

Guardian of Myths (Мод Меню) 1.2

Защитите мифы: объединяйте режим ожидания и головоломки в Guardian of Myths
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Версия:
1.2
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
SotaTek Vietnam
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир, где режим ожидания встречается с интеллектуальными головоломками для заработка ресурсов! В Guardian of Myths ваши монстры автоматически атакуют врагов и собирают необходимые ресурсы, пока вы решаете тактические задачи, требующие стратегического мышления. 


Используйте полученные ресурсы для улучшения способностей и характеристик ваших монстров, создавая мощную армию защитников мифов. Каждая разгаданная головоломка приближает вас к совершенствованию ваших бойцов и раскрытию древних легенд. Окунитесь в атмосферу интеллектуального геймплея и докажите, что вы – настоящий хранитель мифов!


Информация о модах

1. Увеличенный урон

2. Увеличенное здоровье

3. Меню модов


Примечание :

 — Перейдите на вкладку шестеренки и выберите, какой параметр вы хотите увеличить.

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 Теги темы: Мод меню

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