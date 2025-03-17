Guardian of Myths (Мод Меню) 1.2
Защитите мифы: объединяйте режим ожидания и головоломки в Guardian of Myths
Погрузитесь в захватывающий мир, где режим ожидания встречается с интеллектуальными головоломками для заработка ресурсов! В Guardian of Myths ваши монстры автоматически атакуют врагов и собирают необходимые ресурсы, пока вы решаете тактические задачи, требующие стратегического мышления.
Используйте полученные ресурсы для улучшения способностей и характеристик ваших монстров, создавая мощную армию защитников мифов. Каждая разгаданная головоломка приближает вас к совершенствованию ваших бойцов и раскрытию древних легенд. Окунитесь в атмосферу интеллектуального геймплея и докажите, что вы – настоящий хранитель мифов!
1. Увеличенный урон
2. Увеличенное здоровье
3. Меню модов
Примечание :
— Перейдите на вкладку шестеренки и выберите, какой параметр вы хотите увеличить.
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