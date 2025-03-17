Описание

Погрузитесь в захватывающий мир, где режим ожидания встречается с интеллектуальными головоломками для заработка ресурсов! В Guardian of Myths ваши монстры автоматически атакуют врагов и собирают необходимые ресурсы, пока вы решаете тактические задачи, требующие стратегического мышления.





Используйте полученные ресурсы для улучшения способностей и характеристик ваших монстров, создавая мощную армию защитников мифов. Каждая разгаданная головоломка приближает вас к совершенствованию ваших бойцов и раскрытию древних легенд. Окунитесь в атмосферу интеллектуального геймплея и докажите, что вы – настоящий хранитель мифов!