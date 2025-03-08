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Blood Invasion: Vampire RPG (Мод Меню)

Blood Invasion: Vampire RPG (Мод Меню) 2.1.2

Погрузитесь в мир вампирской силы и мести в Blood Invasion: Vampire RPG
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Версия:
2.1.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 375 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в кровавое путешествие Беллы, проснувшейся из долгого сна, чтобы вернуть своё королевство! Blood Invasion: Vampire RPG — это захватывающая игра в жанре idle RPG, где действие разворачивается на фоне величественного замка, окутанного мраком и тайнами.


Белла, пробудившаяся от векового сна, должна охотиться на людей, вторгшихся в её владения, поглощая их кровь для восстановления могучих вампирских сил. Помогите ей в стремлении к мести и возвращении утраченной мощи, погружаясь в завораживающий мир вампиров. Станьте глазами Беллы, сверкающими в темноте, и почувствуйте всю силу древних вампирских традиций.


Присоединяйтесь к Blood Invasion: Vampire RPG прямо сейчас и отправьтесь в эпическое путешествие за местью, силой и восстановлением королевства, которое принадлежало Белле. Захватите силу вампира и помогите ей вернуть своё величие!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель атаки

Множитель скорости движения

Примечание : активируйте мод перед выходом на арену.

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 Теги темы: Мод меню

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