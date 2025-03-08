Blood Invasion: Vampire RPG (Мод Меню) 2.1.2
Погрузитесь в мир вампирской силы и мести в Blood Invasion: Vampire RPG
Добро пожаловать в кровавое путешествие Беллы, проснувшейся из долгого сна, чтобы вернуть своё королевство! Blood Invasion: Vampire RPG — это захватывающая игра в жанре idle RPG, где действие разворачивается на фоне величественного замка, окутанного мраком и тайнами.
Белла, пробудившаяся от векового сна, должна охотиться на людей, вторгшихся в её владения, поглощая их кровь для восстановления могучих вампирских сил. Помогите ей в стремлении к мести и возвращении утраченной мощи, погружаясь в завораживающий мир вампиров. Станьте глазами Беллы, сверкающими в темноте, и почувствуйте всю силу древних вампирских традиций.
Присоединяйтесь к Blood Invasion: Vampire RPG прямо сейчас и отправьтесь в эпическое путешествие за местью, силой и восстановлением королевства, которое принадлежало Белле. Захватите силу вампира и помогите ей вернуть своё величие!
МОД МЕНЮ
Множитель атаки
Множитель скорости движения
Примечание : активируйте мод перед выходом на арену.
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