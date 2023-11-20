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State Connect: traffic control (Мод, Без рекламы)

State Connect: traffic control (Мод, Без рекламы) 1.134

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Версия:
1.134
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 587
Скриншоты
Описание

State Connect - это увлекательная игра, требующая от игроков прохождения уровней и выполнения разнообразных задач, связанных с построением маршрутов движения для автомобилей. Игрокам предстоит создавать пути для транспортных средств, соединяя последовательно различные остановки на разноцветных землях. Уникальный контент и захватывающие мероприятия будут постоянно развиваться, обеспечивая игрокам интересный и разнообразный игровой опыт.


В процессе выполнения миссий игроки будут зарабатывать очки за каждую достигнутую остановку, поощряя более эффективное построение маршрутов и управление транспортом. Бонусы помогут игрокам строить новые дороги и улучшать их маршруты, что добавит стратегическую глубину и вызовы в игровой процесс.


State Connect предлагает захватывающий геймплей и возможность проявить свои логические и стратегические навыки в создании эффективных транспортных маршрутов. С каждым новым уровнем игроки будут сталкиваться с новыми вызовами и задачами, поддерживая интерес и вовлеченность в игре.


Информация о модах

1. Неограниченное золото

2. Неограниченные драгоценные камни

3. Неограниченные ключи

4. Удалена реклама

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать State Connect: traffic control (Мод, Без рекламы) v1.134 MOD APK

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Скачать State Connect: traffic control (Мод, Без рекламы) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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