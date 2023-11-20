It's Literally Just Mowing — Это привлекательная игра о стрижке газонов, и буквально просто кошение вводит игроков в мирный мир и облегчает ваши заботы и заботы. Игроки не будут чувствовать себя слишком напряженными и стесненными простой стрижкой газона. Тем не менее, игра также приносит много волнения и азарта игрокам, не скучая. Игра также не устанавливает штрафы или баллы, а просто косит газон, чтобы уменьшить стресс.





Как любитель природы и получайте удовольствие от погружения в мирное место, чего вы ждете, не приходя в «Это буквально просто косить». С помощью простой газонокосилки вы можете создать удовлетворительный сад, создав большое красивое садовое пространство. Простое управление делает стрижку газона более удобной и не оставляет травы позади, что влияет на эстетику всего газона.





Чтобы было удобнее косить газон, игрокам необходимо собрать себе множество современных деталей для переоборудования своих газонокосилок. Сделайте его более современным и красивым, помогая вам выполнять работу более эффективно. Вы также можете комбинировать детали в соответствии с вашими творческими способностями, чтобы заставить их работать на полную мощность и обеспечить высокую эффективность.